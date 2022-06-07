На Карпинского пенсионер сбил ребенка, вышедшего из-за припаркованных автомобилей

В Калининском районе автомобилист не заметил девочку, которая вышла из-за припаркованных машин. В результате ребенок был сбит.

Все произошло ближе к вечеру, около 19:55, на улице Карпинского. Как стало известно Gazeta.SPB, восьмилетняя девочка без сопровождения взрослых выскочила из-за припаркованных автомобилей. В итоге 72-летний водитель, находившийся за рулем своего «Ниссан» совершил наезд на ребенка.

Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести в больницу имени Раухфуса с различными травмами.

Известно, что пенсионер к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах не привлекался. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.sp.ru писала, что в Петербурге шестнадцатилетний подросток попал под колеса автомобиля, пересекая пешеходный переход на электросамокате.