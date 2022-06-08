Россиянам напомнили о длинных выходных с 11 по 13 июня

В Роструде напомнили, что с 11 по 13 июня ожидаются длинные выходные и последующая четырехдневная рабочая неделя.

Жителям России напомнили, что уже скоро они смогут отдохнуть несколько больше обычного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Роструда.

Отмечается, что короткая рабочая неделя и длинные выходные установлены в связи с празднованием Дня России 12 июня. Так получилось, что в этом году 12 июня выпало на воскресенье, поэтому выходные стали чуточку больше. Таким образом, отдыхать можно будет с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня.

В Роструде также добавили, что сотруднику, получающему оклад, не имеют право понизить заработную плату в связи с нерабочими праздничными днями. Сотруднику без установленного оклада, который не привлекался к работе в праздничные дни, как заявили в Роструде, выплачивают дополнительное вознаграждение. Размер денежной суммы определяется коллективным договором или локальным нормативным актом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице стало меньше резюме сотрудников компаний, которые закрылись или приостановили свою работу на фоне санкций.