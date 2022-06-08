Количество резюме от петербуржцев, оставшихся без работы из-за санкций, сократилось

В Петербурге стало меньше резюме сотрудников компаний, которые закрылись или приостановили свою работу на фоне санкций.

В частности, например, наглядно показывает сокращению резюме сфера общепита. В апреле прирост резюме достигал 208%, но уже в мае тенденция пошла на спад. В настоящий момент из ушедших компаний общепита насчитывается примерно 40 активных заявок. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В розничной торговле к концу апреля в сравнении с февралем было заметно увеличение числа резюме на 160%. К маю тут ситуация тоже изменилась.

А вот доля заявок в автомобильном бизнесе за май в сравнении с февралем выросла на 126%.В пресс-службе HeadHunter заявили, что прирост резюме за этот период составил +10%, а по сравнению с апрелем -2%.

«Здесь, конечно, сказались майские праздники, когда люди предпочитают выехать за город или просто отдохнуть, а не заниматься поисками работы», — предположили в пресс-службе.

По количеству резюме в Петербурге выигрывают сферы «Продажи», «Административный персонал», а также «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, реклама, PR». В свою очередь, самыми востребованными в городе остаются сферы «Строительство и недвижимость», «Медицина» и «Продажи».

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