В рамках НМТО петербургские автобусы за два месяца перевезли 17,5 млн пассажиров

В рамках НМТО петербургские автобусы за два месяца перевезли 17,5 млн пассажиров. Фото: комитет по транспорту

В рамках НМТО петербургские автобусы за два месяца перевезли 17,5 млн пассажиров. Фото: комитет по транспорту

Начиная с 1 апреля по 31 мая, в рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания, петербургские автобусы перевезли 17,5 млн пассажиров.

С 1 апреля 97 маршрутов начали работать по новым контрактам. Как оказалось, самым востребованным является маршрут № 191, которым за пару месяцев воспользовались около 900 тысяч пассажиров. Маршрут обслуживает ООО «ВЕСТ-СЕРВИС». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Второе место занял маршрут № 18, принадлежащий этому же перевозчику. Им воспользовались более 720 тысяч пассажиров с апреля по мая 2022 года. От перевозчика ООО «Домтрансавто» самым востребованным оказался маршрут № 68, который перевез 485 тысяч пассажиров.

Среди маршрутов АО «Третий парк» лидером по перевозкам в апреле и мае стал № 99, взявший на себя 442 тысячи пассажиров.

В общей сложности ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» перевез 9,3 млн пассажиров, АО «Третий парк» — 5,5 млн пассажиров, а ООО «Домтрансавто» — 2,7 млн пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы делятся своими впечатлениями от нового транспорта в рамках НМТО. Комментарии приводятся в соцсетях.