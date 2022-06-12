В Петербурге пройдет вечер памяти десантников, совершивших бросок на Приштину

В Петербурге в рамках серии мероприятий, организованных Кибер Фронтом Z, пройдет исторический вечер, посвященных легендарному броску на Приштину.

Вечер памяти начнется в 18:00 при участии русско-сербского центра «Орлы». Среди гостей встречи – участники тех событий и представители Минобороны РФ. На Университетской набережной, 25, обсудят годовщину легендарных событий.

Мероприятие станет третьем в череде организованных Кибер Фронтом. До этого прошла стратегическая игра «После Украины» и встреча-дискуссия с Анатолием Вассерманом.