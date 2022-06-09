«Петербургтеплоэнерго» закончило гидравлические испытания в Республике Карелии

В Республике Карелии завершены гидравлические испытания «Петербургтеплоэнерго», однако на территории Петербурга и Ленобласти работы продолжаются.

После окончания отопительного сезона на тепловых сетях Северной столицы, Ленобласти и Карелии проведено 182 гидравлических испытания. В ходе работы было обнаружено и устранено 9 дефектов.

«Интересный факт, что на сетях, выполненных из коррозионностойких материалов не было не обнаружено ни одного дефекта», — рассказали в компании.

Гидравлические испытания тепловых сетей необходимо проводить каждый год в целях подготовки к отопительному сезону. Во время работ давление в трубопроводах повышается на 25% для выявления и устранения неполадок.

В общей сложности в межотопительный период на тепловых сетях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии у компании запланировано проведение 399 гидравлических испытаний. Графики мероприятий можно посмотреть на официальном сайте компании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге 15 мая завершился отопительный сезон.