В «Тинькофф» предупредили о возможных трудностях со снятием валюты

Клиенты банка «Тинькофф» массово жалуются на трудности со снятием валюты. В организацию информацию подтвердили, добавив, что работы в этом направлении идут, но неизвестно, когда снятие валюты снова будет доступно.

В пресс-службе банка отметили, что идет активное пополнение валюты в банкоматах, но пока снять иностранную валюту не представляется возможным. Об этом сообщают РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, клиенты затрудняются снять валюту в банкоматах «Тинькофф». Также на карте в приложении банка какое-то время не показывались банкоматы с возможностью снятия долларов или евро. Позже эта информация снова появилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 23 июня у «Тинькофф банка» будет действовать комиссия за обслуживание валютных счетов. Теперь при балансе cвыше 1000 условных единиц она составит один процент в месяц.