Юрист рассказала о решении судов, благодаря которому россияне смогу вернуть деньги на карту

Жителям России, получающим выплаты на банковскую карту, рассказали, что в некоторых случаях можно рассчитывать на компенсацию от государства.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что любой человек, имеющий деньги на банковской карте, может получить компенсацию через суд тогда, когда с его счета по ошибке спишут деньги за чужой долг. Об этом пишет PRIMPRESS.

Соответствующее решение приняли Первый кассационного суда и апелляционным суд. Специалист поделилась историей женщины, которая направила в суд жалобу по поводу путаницы с настоящей должницей. Так получилось, что имя, фамилия и отчество гражданок оказались идентичными. Ресурсная организация разбираться не стала, и в результате женщина оказалась в суде.

Так пострадавшей женщине было положено взыскание, также с ее счета были списаны деньги. Позже гражданке удалось доказать, что ее перепутали с другим человеком. При этом пострадавшая настаивала на компенсации морального вреда за произошедшее. По словам гражданки, ее персональные данные стали достоянием общественности и были распространены незаконно.

В результате с доводами в суде согласились и назначили женщине компенсацию в размере пяти тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге подписано постановление по которому социально ориентированные НКО получат субсидии на практики поддержки добровольчества по итогам конкурсного отбора.