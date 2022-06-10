В Петербурге подтвердили еще 217 случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили еще 217 случаев коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 217 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 92 человека, выздоровели – 238, умерли – 10. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 532 043 местных жителя, вылечились — 1 495 606 человек, а общее число жертв достигло 33 941. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Московская область — 218 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.

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