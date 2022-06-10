В России за сутки коронавирусом заразились 3 678 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 678 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 369 557. Об этом стало известно сегодня, 10 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 332 человека, скончались 70 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 379 883 граждан. Накануне выздоровели 4 332 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 786 254.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Московская область — 218 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.