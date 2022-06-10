Вице-губернатор Пиотровский сломал руку во время велогонки

Вице-губернатор Пиотровский сломал руку во время велогонки
Пиотровский сломал руку во время велогонки. Фото: телеграм-канал Бориса Пиотровского

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский получил серьезную травму во время велогонки La Strada.

Пиотровский рассказал в своем Телеграм-канале, что 4 июня он принял участие в любительской велогонке La Strada в центре Петербурга. Во время соревнования он упал с велосипеда, «переоценив свои возможности». Падение вышло неудачным — гонку он завершил в больнице со сломанной рукой.

Сейчас вице-губернатор ходит с фиксатором. По его словам, «на развитие культуры, спорта, туризма и печати в городе это никак не повлияет».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пиотровский заявил, что Петербург в 2023 году станет хоккейным центром мирового уровня. Он напомнил, что уже через год в Северной столице появится самая большая и современная ледовая арена в мире. Стадион «СКА Арена» сможет принять спортивные соревнования любого уровня.

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Вице-губернатор Пиотровский сломал руку во время велогонки
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