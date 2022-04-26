Пиотровский заявил, что Петербург в 2023 году станет хоккейным центром мирового уровня

Пиотровский напомнил, что уже через год в Северной столице появится самая большая и современная ледовая арена в мире. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Пиотровский напомнил, что уже через год в Северной столице появится самая большая и современная ледовая арена в мире. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский прокомментировал перенос Чемпионата мира по хоккею из России.

Пиотровский написал в своем Telegram-канале, что никакие международные решения не помешают Петербургу стать хоккейным центром мирового уровня в 2023 году.

Он напомнил, что уже через год в Северной столице появится самая большая и современная ледовая арена в мире. Стадион «СКА Арена» сможет принять спортивные соревнования любого уровня.

По словам вице-губернатора, строительство ледовой арены идет в штатном режиме.

Во вторник совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил о переносе ЧМ по хоккею из России. Чемпионат должен был состояться в мае 2023 года в городе на Неве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге завершили монтаж металлоконструкций кровли «СКА Арены».