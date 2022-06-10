Глава Nokia предрек исчезновение привычных смартфонов к 2030 году

Смартфоны могут исчезнуть к 2030 году. Фото: Pixabay

Смартфоны могут исчезнуть к 2030 году. Фото: Pixabay

Глава Nokia Пекка Лундмарк считает, что привычные смартфоны могут исчезнуть к концу десятилетия.

По его словам, привычные смартфоны уйдут в прошлое к 2030 году, когда в мире появится сеть 6G. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты считают, что производители смартфонов больше не могут предложить ничего нового для их развития. Подавляющее большинство из них имеют форму прямоугольников без каких-либо кнопок на поверхности, но придумать что-то новое нельзя — физиология человека никак не изменилась.

«Смартфоны создают под физиологию, и они уперлись в физические ограничения. Невозможно наращивать диагональ экрана до бесконечности — слишком большими аппаратами неудобно пользоваться», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Кроме того, мощности современных смартфонов не совместимы с перспективными технологиями. Так, большинство гаджетов не смогут справиться со скоростью передачи данных той же 5G.

Ожидается, что с приходом 6G место смартфонов займут более современные устройства, в том числе AR- и VR-аксессуары. Также у разработчиков есть надежда на импланты по типу NFC-чипов, которые уже сегодня вживляются людям под кожу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт Кашкин рассказал о скрытых возможностях смартфонов.