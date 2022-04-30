Эксперт Кашкин рассказал о скрытых возможностях смартфонов

У смартфонов есть несколько скрытых, но полезных возможностей. Фото: pixabay

У смартфонов есть несколько скрытых, но полезных возможностей. Фото: pixabay

Эксперт рассказал россиянам о полезных функциях смартфонов, про которые многие не знают.

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал в беседе с «Праймом», что у смартфонов есть несколько скрытых, но полезных возможностей.

К примеру, гаджеты на операционной системе Android можно переключить на работу в так называемом безопасном режиме. Его можно включать, когда девайс «завис» или заражен вирусом. Когда смартфон загружается в этом режиме, то на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. С помощью этого режима можно почистить систему и удалить лишние программы.

Для включения безопасного режима нужно выключить гаджет обычным способом. После того, как на экране появится кнопка-символ выключения, нужно нажать на нее и удерживать, а затем подтвердить перезагрузку в безопасном режиме.

Пользователи Android также могут упростить переключением между двумя приложениями — двойное нажатие на кнопку «Меню» мгновенно вернет к последней открытой программе, а повторное действие — обратно.

Также на Android есть функция, которая может стать незаменимым помощником для людей с плохим зрением. Речь идет о встроенной лупе, которую можно включить в разделе настроек «Специальные возможности», нажав далее на «Жесты для увеличения». Это позволит увеличить необходимый участок экрана тремя нажатиями пальца.

Интересные функции есть и в операционной системе iOS. К примеру, кнопка Home может быть использована для экстренной перезагрузки устройства. Для этого нужно удерживать ее 10 секунд вместе с кнопкой блокировки. А двойным нажатием по Home можно немного «опустить» экран, чтобы было удобнее дотягиваться до верхних кнопок.

Кроме того, iOS может облегчить работу пользователей с текстом. Так, небольшое встряхивание гаджета даст возможность удалить последнее действие. Также iPhone могут проговаривать текст в любом приложении. Найти функцию «Экран вслух» можно в основных настройках, перейдя в Универсальный доступ». Для активации возможности нужно провести двумя пальцами вверх.

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