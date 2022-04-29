Сбербанк обрадовал всех россиян, кто хочет купить квартиру в 2022 году

Сбербанк обрадовал всех россиян, кто хочет купить квартиру в 2022 году
Программой льготной ипотеки можно воспользоваться только для покупки квартиры в новостройке. Фото: unsplash

Российским гражданам, которые задумываются о покупке квартиры, сообщили приятную новость. Сбербанк начал принимать заявки по покупке жилья на новых, более выгодных условиях.

Речь идет о программах льготной ипотеки. В марте ставки по такой ипотеке повысили до 12% годовых, однако сейчас их решили снова снизить, чтобы у населения была возможность приобрести недвижимость.

В Сбербанке рассказали, что уже начали прием заявок на льготную ипотеку. Ставка теперь составляет 9% годовых. А для работников IT-компаний ставка будет еще ниже — всего 5%.

Для покупки жилья по такой госпрограмме нужно внести первоначальный взнос, который составляет 15% от его стоимости. При этом если сделка была одобрена ранее, но договор еще не заключен, то ставка все равно будет 9%.

Программой льготной ипотеки можно воспользоваться только для покупки квартиры в новостройке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ставка по льготной ипотеке может снизиться до 7%.

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