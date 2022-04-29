Ставка по льготной ипотеке может снизиться до 7%

Ставка по льготной ипотеке в России может снизиться до докризисных 7% годовых. Как заявила замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут делать все для этого.

По ее словам, правительство и нижняя палата парламента понимают, что процентные ставки по ипотеке необходимо снижать. Никто не собирается раздувать ипотечный пузырь, пишут «Известия».

Однако, как отметила Светлана Разворотнева, прошлогодние рекордные темпы сдачи жилья могут не повториться.

Напомним, ранее стало известно, что льготная ипотека для ИТ-специалистов будет действовать только на первичное жилье.