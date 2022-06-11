В субботу петербуржцев ждет потепление с небольшими дождями

В субботу петербуржцев ждет потепление с небольшими дождями. Фото: Pexels

В субботу петербуржцев ждет потепление с небольшими дождями. Фото: Pexels

Сегодня, 11 июня, в Северной столице будет тепло, но, вероятно, не удастся избежать небольших дождей в некоторых районах города.

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что суббота в Петербурге остается в узкой полосе повышенного атмосферного давления.

Отмечается, что при переменной облачности в субботу местами по городе пройдут небольшие дожди, однако это не помешает солнечным лучам активизировать прогрев воздушных масс.

Температура воздуха сегодня составит от +23 до +25 градусов, а по области может достигнуть 26 градусов тепла. Ветер при этом ожидается северо-западный со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Завтра, 12 июня, по прогнозу синоптика, вновь пройдут небольшие дожди и станет немного прохладнее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Колесов пообещал жителям города теплую, но дождливую погоду на предстоящих праздниках.