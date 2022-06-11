В Петербурге ищут мужчину, угрожавшего пистолетом сотрудникам общепита на Бадаева

Ночная смена для сотрудников ресторана ООО «Амрест», в Невском районе закончилась стрессом из-за буйного покупателя с пистолетом. Мужчину сейчас разыскивают.

Как стало известно Gazeta.SPB, незваный гость объявился на улице Бадаева, 2 около 01:00 ночи 10 июня. По словам сотрудницы ресторана, неизвестный злоумышленник направил в ее сторону пистолет и потребовал принять заказ, что девушка отказалась сделать из-за технического перерыва. После этого мужчина сел в «Мерседес», принадлежащий 36-летнему мужчине, и скрылся.

Известно, что злоумышленник южной национальности, на вид 30 лет, с черной бородой, ростом 170-175 см, одет в черную футболку и черную кепку. Ведутся поиски, с места преступления изъята видеозапись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечером 10 июня, в экстренные службы поступило сообщение от 42-летнего гражданина, который сообщил о стрельбе недалеко от Полюстровского парка, на улице Апрельской.