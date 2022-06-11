В российском правительстве одобрили идею повышения безопасности дорожного движения

В российском правительстве одобрили идею повышения безопасности дорожного движения
В российском правительстве одобрили идею повышения безопасности дорожного движения. Фото: Pexels

В России правительство поддержало законопроект, который направлен на повышение безопасности дорожного движения.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам с судимостью работать водителем такси, автобусов и другого общественного транспорта. Как пишет «МК в Питере» таким образом внесены правки в закон о регистрации юридических лиц и ИП и в устав наземного городского транспорта.

Также в правительстве добавили, что в статьи 25 и 26 проекта федерального закона «О безопасности дорожного движения» будут внесены изменения, так как существует необходимость повышения безопасности дорожного движения через обеспечение наличия необходимых знаний и навыков у лиц, получающих право на управление транспортными средствами, отметили власти.

Правительство России полностью одобрило законопроект. Данные будут переданы в Госдуму.

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