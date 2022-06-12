В Ленобласти за сутки выявили 37 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 37 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 249 местных жителей. Всего выздоровел 184 001 пациент, в том числе 43 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 488.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 219 человек. На третьем месте Москва — 217 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.