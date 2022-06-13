В Крыму СК возбудил дело после гибели двух детей в открытом море

Дети утонули в открытом море в Крыму. Фото: ГСУ СК по Крыму и Севастополю

Дети утонули в открытом море в Крыму. Фото: ГСУ СК по Крыму и Севастополю

В Крыму погибли двое маленьких детей, которых унесло в открытое море на надувном матрасе.

Как сообщает ГСУ СК по Крыму и Севастополю, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Инцидент произошел в воскресенье днем в селе Сакского района. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло в открытое море, когда они купались на надувном матрасе. Следствие установило, что это произошло по недосмотру родителей.

В поисках детей участвовали сотрудники МЧС и отряд «Крым-Спас». Также на месте работали следователи, следователи-криминалисты и полиция. В итоге их нашли, но уже мертвыми.

На пляже не было предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Это также заинтересовало следователей, будет дана правовая оценка.

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