В Петербурге подтвердили еще 201 случай коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 201 новый случай коронавируса.

Госпитализирован 41 человек, выздоровели – 181, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 532 867 местных жителей, вылечились — 1 496 294 человека, а общее число жертв достигло 33 986. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 142 человек. На третьем месте Подмосковье — 120 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».