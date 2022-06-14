Петербург лидирует по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург сегодня вновь занял первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Во вторник, 14 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 203. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Московский регион: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 142 человек с коронавирусом, а в Подмосковье 120 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 181 человек, госпитализировали 41 местного жителя, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».