В Ленобласти за сутки выявили 36 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 321 местный житель. Всего выздоровели 184 074 пациента, в том числе 24 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 142 человек. На третьем месте Подмосковье — 120 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».