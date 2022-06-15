В Пулково 15 июня отменены 5 рейсов

Сегодня, 15 июня, из петербургского аэропорта Пулково в запланированное путешествие не отправятся 5 самолетов. Еще 1 один рейс будет осуществлен позже запланированного времени.

В среду первыми были отменены рейсы в Анталью на 03:05 и на 07:30. Не вылетит самолет и по маршруту «Санкт-Петербург» — «Ларнака» на 14:55, а также «Санкт-Петербург — Москва» на 17:45 и «Санкт-Петербург — Нур-Султан» на 22:00.

С опозданием будет осуществлен рейс «Санкт-Петербург — Анталья», который ранее был запланирован на 12:55. По новому расписанию самолет отправиться из петербургского аэропорта в 13:30.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло, вылетят вовремя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково были отменены шесть авиарейсов 14 июня. Некоторые самолеты не улетели по российским и зарубежным направлениям.