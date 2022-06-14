В аэропорту Пулково 14 июня отменили шесть рейсов

Во вторник, 14 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены шесть авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Бухару (должен был вылететь в 2:00), Анталью (3:05 и 3:10), Даламан (15:25), Анапу (16:00) и Сочи (16:25).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на таможне в Пулково мужчина прибыл из Стамбула с 2 млн долларов в сумке. Как утверждает сам гражданин России, деньги он получил от продажи недвижимости. При этом предоставить документов, подтверждающих происхождение денег, мужчина не смог. Это является необходимость при декларировании более 100 000 долларов США.