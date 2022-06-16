У моста Александра Невского Hyundai сбил подростка на электросамокате

Сегодня утром в Центральном районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого подросток попал в больницу с различными повреждениями.

Все произошло около 08:34 утра. В экстренные службы обратился водитель, которой рассказал о том, что сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Как стало известно Gazeta.SPB, несовершеннолетний пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате водитель наехал на подростка, и он в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу № 19.

Водитель в 2021 году привлекался к административной ответственности 9 раз, а в 2022 году — 1 раз.

Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе на улице Губина тринадцатилетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали с острым пероральным отравлением из-за съеденных таблеток.