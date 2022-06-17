В пятницу всего 2 рейса отменили в петербургском аэропорту Пулково

В пятницу всего 2 рейса отменили в петербургском аэропорту Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу всего 2 рейса отменили в петербургском аэропорту Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В конце рабочей недели из петербургского аэропорта Пулково все рейсы вылетят без задержек, при этом почти нет отмененных рейсов.

Практически каждый самолет отправится 17 июня в свое запланированное путешествие. Однако для два рейса сегодня, все-таки, не будут осуществлены.

Так, в списке отмененных указан самолет до Калининграда от АЗУР эйр на 14:00 и самолет до Ижевска от Ижавиа на 15:35. Остальные рейсы, согласно информации онлайн-табло петербургского аэропорта отправятся в свои запланированные города по назначенному времени.

Последний на сегодня рейс запланирован на 23:55 в Екатеринбург от авиакомпании «Победа».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера петербургские туристы и жители не смогли улететь в Анталью. У некоторых это вызвала недоумение, поэтому в Пулково прокомментировали сложившуюся ситуацию.