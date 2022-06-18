Терапевт Романенко рассказала, какие болезни чаще встречаются летом

Романенко отметила, что всеми "любимый" ротавирус хорошо передается в воде. Фото: Рixabay

Романенко отметила, что всеми "любимый" ротавирус хорошо передается в воде. Фото: Рixabay

Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала россиянам о самых распространенных в жаркий сезон болезнях.

По словам врача, летом риск заболеть некоторыми недугами выше, чем в холодное время года. В первую очередь речь идет об острых кишечных инфекциях. Особенно часть россияне подхватывают ротавирус на отдыхе в теплых краях, передает радио Sputnik.

Романенко отметила, что всеми «любимый» ротавирус хорошо передается в воде — бассейнах или естественных водоемах. Она предостерегла от купания в местах, где это запрещено, поскольку в жару в водоемах может распространяться не только ротавирус, но и холера.

Есть еще одна группа острых кишечных инфекций, которые активнее распространяются в теплое время года, — сальмонеллезы. Врач рассказала, что сальмонеллы очень легко размножаются на готовой пище, поэтому очень важно следить за хранением еды.

«Если вы отправились на дачу и ехали три-четыре часа, готовые продукты и полуфабрикаты, например, фарши, могут стать опасными для вашего здоровья и привести к пищевым отравлениям», — предупредила Романенко.

Срок годности такой еды очень ограничен, поэтому ее нельзя хранить вне холодильника более восьми часов.

Чтобы не подхватить кишечную инфекцию, терапевт призвала не забывать про правила личной гигиены. Обязательно нужно мыть фрукты и овощи, пить бутилированную воду и быть внимательней. Это поможет избежать испорченного отпуска и массы неудобств.

Помимо инфекций летом также распространены простудные заболевания. Они могут быть вызваны неправильно установленной температурой на кондиционере и холодными напитками.

Во время жары температура в помещении и температура на улице не должны разниться больше, чем на шесть-восемь градусов, иначе организм может переохладиться. Также важно, чтобы холодный воздух из кондиционера не дул прямо на человека.

А напитки со льдом могут привести к ангине, трахеиту или бронхиту. Поэтому температура напитков должна быть такой же, как у человеческого тела.

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