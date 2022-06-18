Нутрициолог Вуйчич: сахар, выпечка и соевый соус могут привести к депрессии

Белая мука в выпечке при употреблении быстро превращается в сахар в крови. Фото: unsplash

Белая мука в выпечке при употреблении быстро превращается в сахар в крови. Фото: unsplash

Сербский нутрициолог Ясна Вуйчич перечислила продукты питания, чрезмерное употребление которых может вызвать депрессию и тревогу.

По словам специалиста, к появлению тревожного состояния и даже депрессии могут привести такие продукты, как промышленно переработанная пища, газировка, выпечка из белой муки и другие продукты. Об этом пишет издание «Политика».

Переработанные продукты

В первую очередь нутрициолог посоветовала сократить потребление промышленно переработанной пищи. Речь идет о жареных блюдах, очищенных злаках, сладостях, выпечке и молочных продуктах с высоким содержанием жира. В больших количествах эти продукты могут стать причиной появления депрессии. Для психического здоровья будет полезно заменить их на богатые клетчаткой фрукты и овощи, а также рыбу.

Соевый соус

Соевый соус часто используется в приготовлении многих восточных блюд. Но следует помнить, что он опасен для людей, чувствительных к глютену. Если есть такая особенность организма, то этот соус может вызвать проблемы с настроением.

Фруктовые нектары и соки

Клетчатка во фруктах насыщает организм и дает больше энергии. Однако при производстве нектаров и соков волокна пропадают, и человек по сути пьет простую воду с сахаром. Этот напиток быстро повышает уровень сахара в крови, но так же быстро он и опускается. Поэтому после употребления соков останется только чувство голода и раздражения.

Газированные напитки

В газированных напитках содержится много сахара или подсластителей, добавок и углекислого газа. Доказано, что все это напрямую связано с депрессией, особенно если в напитке много кофеина. А энергетические напитки также могут вызвать аритмию, тревожное состояние и ухудшить сон.

Выпечка из белой муки

Белая мука в выпечке при употреблении быстро превращается в сахар в крови. Это может дать резкий прилив энергии и тут же лишить ее, ухудшив настроение.

Различные соусы, заправки и маринады

Покупные соусы и маринады зачаствую содержат много сахара. В том же кетчупе его целых четыре грамма на чайную ложку. Специалист советует проверять состав или готовить соусы самостоятельно.

Алкоголь

Алкоголь даже в небольших количествах может вызвать проблемы со сном, спровоцировать навязчивые мысли и депрессию.

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