В Петербурге за сутки еще 11 пациентов с коронавирусом скончались

В Петербурге за сутки еще 11 пациентов с коронавирусом скончались. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге за сутки еще 11 пациентов с коронавирусом скончались. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 19 июня в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику в конце недели предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 13 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 026 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 463 человек, в том числе 62 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые рассказали, какова вероятность повторного карантина из-за приближающейся новой волны COVID-19. Уже в нескольких странах наблюдается повышенная заболеваемость коронавирусом, что связано со вспышкой омикрон-штамма.