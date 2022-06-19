МЧС России по Петербурге предупредили жителей Северной столицы о грозе 19 июня

В Санкт-Петербурге местами ожидается ухудшение погодных условий вплоть до грозы.

Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу Санкт-Петербургу. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в воскресенье в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза, а также пониженное атмосферное давление.

В течение дня пройдут кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют юго-западный, западный умеренный ветер, который местами будет увеличиваться до сильных порывов. В течение дня температура воздуха составит от 17 до 19 градусов тепла.

Метеозависимые люди 19 июня могут почувствовать недомогание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сильный ветер устроит потенциально опасную погоду в Санкт-Петербурге в воскресенье, 19 июня. По данным Гидрометцентра, завтра с 10:00 до 20:00 в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.