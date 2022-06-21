В Петербурге подтвердили еще 214 случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 214 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 89 человек, выздоровели – 252, умерли – 10. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 534 399 местных жителя, вылечились — 1 497 963 человека, а общее число жертв достигло 34 046. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 146 человек. На третьем месте Московская область — 123 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.