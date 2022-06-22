В Ленобласти за сутки выявили 36 случаев коронавируса

В Ленобласти за сутки выявили 36 случаев коронавируса
В Ленобласти выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 550 местных жителей. Всего выздоровели 184 355 пациентов, в том числе 40 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 490.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 256 человек. На третьем месте Московская область — 147 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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