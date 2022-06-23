В четверг из аэропорта Пулково не вылетят только три самолета

В четверг из аэропорта Пулково не вылетят только три самолета. . Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы

В четверг из аэропорта Пулково не вылетят только три самолета. . Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы

Сегодня, 23 июня, в петербургском аэропорту Пулково зафиксировано только три отмененных рейса. Остальные, согласно онлайн-табло, отправятся в запланированное путешествие по расписанию.

Согласно полученным данным, из Пулково уже не было отправлено два рейса. Так, в 01:15 не полетел самолет в Тобольск от авиакомпании Smartavia. В 04:45 был отменен рейс в Самарканд от авиакомпании Qanot Sharq.

Следующий самолет, который сегодня не полетит по указанному направлению, — это «Санкт-Петербург — Москва» от авиакомпании «Россия». Рейс планировался на 14:50, но теперь его нет совсем.

Задержанных самолетов на 23 июня пока не наблюдается. Все изменения можно в реальном времени наблюдать на сайте аэропорта «Пулково».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 июня в петербургском аэропорту Пулково были отменены пять авиарейсов и четыре задержаны.