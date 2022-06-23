Продавцы музыкальных инструментов поделились, как идут дела с продажами и ассортиментом

Продавцы музыкальных инструментов поделились, как идут дела с продажами и ассортиментом. Фото: Pxhere

Продавцы музыкальных инструментов поделились, как идут дела с продажами и ассортиментом. Фото: Pxhere

Петербургские продавцы музыкальных инструментов успокоили: цены на ассортимент постепенно возвращаются к уровню февраля 2022 года. Еще есть проблемы, связанные с курсом валют и заказом иностранных частей, но все нормализуется.

По словам представителей сферы продажи музыкальных инструментов, часть брендов отваливается, но часть наоборот появляется. Идет бесконечный поиск других фирм, в основном из Китая. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

«Наши струны, которые делались в Москве, они делались все равно из зарубежного материала», — поделился гитарный мастер Алексей Шпынев.

Гитарные приставки, сделанные в Омске, тоже пользуются популярностью. Однако, по словам эксперта, большинство инструментов остается иностранного производства. При этом производство электрогитар осуществляется и в Питере, и в Москве. Там стараются делать инструменты более высокого уровня.

Отмечается, что сейчас ввоз западных инструментов ограничен, в связи с этим распродаются остатки со складов. Также теперь активизировался параллельный импорт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фабрика по производству арф Resonance Harp в Петербурге испытывает трудности из введенных в отношении России санкций.