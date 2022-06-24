В аэропорту Пулково после обеда будут задержаны 5 рейсов

Сегодня, 24 июня, в петербургском аэропорту Пулково нет отмененных рейсов, — все самолеты отправятся по запланированным маршрутам. Однако часть из них будет отправлена позже срока, который был намечен изначально.

Все таких задержанных самолетов — 5. Согласно онлайн-табло, все они вылетят позже обеда.

Первый из авиарейсов, которой отправится позже запланированного, — «Санкт-Петербург — Калининград» от Уральских Авиалиний. Изначально самолет должен был полететь в 12:35, но его задержали на час, и теперь он отправится в 13:40.

Следующий — это рейс «Петербург — Анталья» на 13:05. Теперь пассажиры этого авиарейса отправятся в путешествие на полчаса позже — в 13:35. Еще один рейс по тому же направлению сдвинули с 13:35 на 13:52. То есть, два самолета в одном и том же направлении полетят с разницей в 17 минут.

Вместо 14:10 в 15:35 вылетит самолет в Ош. И пока последним на сегодня отправится рейс «Петербург — Екатеринбург», — с 21:10 его перенесли на 0:00.

Остальные авиарейсы, согласно онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 июня в петербургском аэропорту Пулково зафиксировано только три отмененных рейса