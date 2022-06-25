Почти во всех районах Петербурга нашлись нарушители сухого закона в «Алые паруса»

Нарушителей запрета на продажу алкоголя нашли в 17 районах Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Нарушителей запрета на продажу алкоголя нашли в 17 районах Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге в день проведения праздника выпускников «Алые паруса» полиция искала нарушителей запрета на продажу алкоголя.

24 июня в Петербурге действовал запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах. Торговлю спиртным запретили в связи с празднованием «Алых парусов». В этот день полиция провела рейды по поиску нарушителей. Об этом сообщили в городском главке МВД.

Магазины проверялись в 18 районах Северной столицы. Единственным районом, торговые объекты которого соблюдали «сухой закон», стал Кронштадтский. Во всех остальных районах нашлись магазины, которые продавали алкоголь, несмотря на запрет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Петербурге. Для выпускников прошла концертная программа на Дворцовой площади. А после концерта уже бывшие школьники отправились на Дворцовую набережную, где их ждал главный символ праздника — бриг «Россия».