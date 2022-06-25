Почти во всех районах Петербурга нашлись нарушители сухого закона в «Алые паруса»

Почти во всех районах Петербурга нашлись нарушители сухого закона в &#171;Алые паруса&#187;
Нарушителей запрета на продажу алкоголя нашли в 17 районах Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге в день проведения праздника выпускников «Алые паруса» полиция искала нарушителей запрета на продажу алкоголя.

24 июня в Петербурге действовал запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах. Торговлю спиртным запретили в связи с празднованием «Алых парусов». В этот день полиция провела рейды по поиску нарушителей. Об этом сообщили в городском главке МВД.

Магазины проверялись в 18 районах Северной столицы. Единственным районом, торговые объекты которого соблюдали «сухой закон», стал Кронштадтский. Во всех остальных районах нашлись магазины, которые продавали алкоголь, несмотря на запрет.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Петербурге. Для выпускников прошла концертная программа на Дворцовой площади. А после концерта уже бывшие школьники отправились на Дворцовую набережную, где их ждал главный символ праздника — бриг «Россия».

алые паруса запрет на продажу алкоголя нарушители новости СПб рейд сухой закон


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Выставка пионов открылась в Ботаническом саду Петербурга
«Известия»: ожирение вызывают неправильное питание, стресс и ...
Выпускников на «Алых парусах» охраняли более 900 росгвардейцев
В ДТП с автобусом на «Нарве два человека погибли и восемь пострадали
Половину скелета нашли в придорожной канаве в Отрадном
Почти во всех районах Петербурга нашлись нарушители сухого закона в ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 154 человека
В Ленобласти за сутки выявили 27 случаев коронавируса