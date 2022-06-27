Петербург лидирует по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург сегодня занял первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 27 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 244. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 212 человек с коронавирусом, а в Московской области 148 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 19 человек, госпитализировали 36 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.