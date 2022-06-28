В Ленобласти школьнице сломало челюсть от взрыва аэрозольного баллончика

В Ленобласти школьнице сломало челюсть от взрыва аэрозольного баллончика
Школьница госпитализирована. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Ленобласти школьница получила тяжелые травмы лица от взрыва аэрозольного баллончика.

Как стало известно Gazeta.SPb, 16-летняя девочка из поселка Коробицыно получила увечья после того, как в костре взорвался аэрозольный баллончик.

После инцидента она вместе с родителями обратилась в приемный покой больницы. Там врачи диагностировали ей перелом нижней челюсти слева и рваную рану левой щеки. В тяжелом состоянии школьницу поместили в отделение хирургии.

Информацию о произошедшем передали в следственный отдел. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина получила тяжелые травмы от взрыва петарды у Казанского собора. Пострадавшую забрали на скорой с огнестрельным проникающим ранением грудной клетки, гемопневмотораксом и шоком второй степени.

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