Петербург опустился на 2 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург опустился на 2 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Петербург сегодня опустился на второеместо среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 29 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 241 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 230. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 375 человек с коронавирусом, а следующей идет Московская область с 160 новых ковид-пациентами.

За день в Петербурге выздоровели 300 человек, госпитализировали 76 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главврач Боткинской больницы заявил об изменении портрета больного COVID-19.

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