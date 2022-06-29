Стало известно, что тормозит развитие круизного туризма на реках Ленобласти

Для развития речного круизного туризма в Ленобласти есть все необходимое: полноводные реки и живописные места, куда могли бы заходить суда с туристами. Причальную сеть в регионе начали развивать еще пять лет назад, однако до полноценного запуска туров еще далеко.

Как пишет Online47, пять лет назад областное Управление по транспорту активно занялось привлечением частных инвестиций для строительства причалов. В 2017 году причал построили в Старой Ладоге, в 2018 году — причалы в Свирьстрое, рядом с памятниками русского деревянного зодчества XVI века, и на острове Ореховый, где стоит крепость Орешек. В 2019 году причалы появились в Невской Дубровке и Киришах, а в 2021-м — причал у «Диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

Строительство всех причалов взяла на себя компания «КОНТ», специализирующаяся на комплексном обслуживании флота и строительстве причальной инфраструктуры на внутренних водных путях России.

Пандемия коронавируса, конечно, сильно сказалась на процессе развития причальной сети. Но, как выяснилось, это не единственная причина задержки с запуском круизного туризма. Палки в колеса вставляет устаревшая система нормативного регулирования.

По словам директора «КОНТ» Алексея Обрядина, отрасль обязана выполнять требование закона о транспортной безопасности в отношении объектов транспортной инфраструктуры. Однако закон не учитывает сезонность бизнеса — как только на реках встает лед, работа останавливается.

«Но просто «запереть избушку на клюшку» мы не имеем права. А что это значит на практике? Это значит, что мы обязаны привлекать специализированное аккредитованное подразделение транспортной безопасности как в крупных городах, так и в регионах круглогодично и круглосуточно — даже зимой! Между прочим, один такой пост с обходится минимум в 220 тысяч рублей в месяц», — рассказал Обрядин.

Средства на это идут из кармана владельца причала. Но эти траты он вкладывает в стоимость билета, а значит, платят туристы. Вот только если стоимость билета становится неподъемной, то доходы снижаются, что, в свою очередь, останавливает развитие бизнеса.

Поэтому, как отметил директор «КОНТ», бизнес в надежде ждет результатов заседания Президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, которое запланировано на 1 июля. На нем как раз рассмотрят вопросы развития круизного туризма, и, возможно, сезонные несуразицы будут замечены и устранены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 1 июля запустят туристический маршрут к Белому морю.