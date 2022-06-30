В Красносельском районе задержали хулигана, «минировавшего» Константиновский дворец

По факту ложного сообщения о минировании Константиновского дворца в Петербурге на улице Глинки, 6 в среду, 29 июня, возбудили уголовное дело. Злоумышленника задержали.

Как стало известно Gazeta.SPB, звонивший в правоохранительные органы и сообщивший о минировании мужчина был пьян. Экстренные службы получили сообщение с известного номера 28 июня. По нему и удалось вычислить хулигана.

Неработающего мужчину 37 лет задержали на улице Театральной, сам гражданин проживает в Красном селе на Гатчинском шоссе. Выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений совершил звонок и информировал о несуществующем минировании Константиновского дворца.

Петербуржца задержали и поместили в ИВС сегодня, 30 июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что причиной сегодняшнего внезапного закрытия станции метро «Василеостровская» стала остановка эскалатора.