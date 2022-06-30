С 1 июля петербуржцы будут платить за вывоз мусора на 30% больше

С 1 июля петербуржцы будут платить за вывоз мусора на 30% больше. Фото: Baltphoto

С 1 июля петербуржцы будут платить за вывоз мусора на 30% больше. Фото: Baltphoto

Начиная с 1 июля петербуржцев ждет изменение тарифов, по которым можно будет оплатить квитанции. Трансформировались цены и за вывоз мусора.

Вице-губернатор города Сергей Дрегваль заявил, что в связи с переходом на новую систему обращения с отходами изменится стоимость услуг регионального оператора по обращению с отходами. Об этом пишет «KP.RU».

Вот так теперь меняются цены на вывоз мусора. В июле тариф изменится с 969,70 рублей до 1260,43 рублей за кубометр. Иными словами жильцам придется платить не 6,40 рублей за один квадратный метр общей площади своей квартиры, а 8,32 рублей. Стоимость изменится почти на 30%.

Меньше всего изменений произойдет в оплате водоснабжения, — на 1,7%. В общей сложности платеж станет выше примерно на 5%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе долги петербуржцев за капремонт планируют внести в Единый платёжный документ.