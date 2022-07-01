Петербуржцам рассказали, какие теперь будут действовать коммунальные тарифы

С сегодняшнего дня, 1 июля, начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Теперь жители Санкт- Петербурга будут платить за предоставленные им удобства на 5% больше, чем раньше.

Начиная с этого месяца, тарифы увеличили на все: на электричество, на газ, на воду, на отопление, на водоотведение и даже на вывоз ТКО (изменение в цене тут больше всего). Известно также, что жители Петербурга, отдающие за коммунальные услуги более 14% доходов семьи, имеют право на субсидию.

В Смольном заметили, что изменение коммунальных тарифов в три раза ниже уровня текущей инфляции, которая и почти в два раза ниже плановой инфляции в 2023 году. Она, по расчетам Министерства экономического развития России, оценивается в 9%.

Пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля подчеркнула, что рост цен на коммунальные услуги не должен перепрыгнуть предельный индекс в 6,3%, который установлен для Петербурга правительством страны. Сейчас ресурсоснабжающие организации оптимизировали расходы, поэтому повышение тарифов не выходит за 5%.