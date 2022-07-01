Петербуржцам рассказали, какие теперь будут действовать коммунальные тарифы

Петербуржцам рассказали, какие теперь будут действовать коммунальные тарифы
Петербуржцам рассказали, какие теперь будут действовать коммунальные тарифы. Фото: Baltphoto

С сегодняшнего дня, 1 июля, начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Теперь жители Санкт- Петербурга будут платить за предоставленные им удобства на 5% больше, чем раньше.

Начиная с этого месяца, тарифы увеличили на все: на электричество, на газ, на воду, на отопление, на водоотведение и даже на вывоз ТКО (изменение в цене тут больше всего). Известно также, что жители Петербурга, отдающие за коммунальные услуги более 14% доходов семьи, имеют право на субсидию.

В Смольном заметили, что изменение коммунальных тарифов в три раза ниже уровня текущей инфляции, которая и почти в два раза ниже плановой инфляции в 2023 году. Она, по расчетам Министерства экономического развития России, оценивается в 9%.

Пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля подчеркнула, что рост цен на коммунальные услуги не должен перепрыгнуть предельный индекс в 6,3%, который установлен для Петербурга правительством страны. Сейчас ресурсоснабжающие организации оптимизировали расходы, поэтому повышение тарифов не выходит за 5%.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение

С этого месяца меняются цены на водоснабжение и водоотведение. Они увеличатся на самые минимальные с 2011 года показатели в 1,7%. В первом полугодии 2022 года стоимость на услугу составляла 33,12 рублей за метр кубический, теперь цифра составляет 33,68 рублей за метр. кубический.

Тарифы на электроэнергию

Тариф на электроэнергию вырос побольше. В среднем он изменился в большую сторону на 5%. До этого одноставочный тариф составлял 3,73 рубля за кВт*ч, сейчас — 3,92 рубля за кВт*ч. Тарифа, дифференцированный по двум зонам суток изменился так, что дневная зона подорожала с 4,28 рублей за кВт*ч до 4,51 рубля за кВт*ч, а ночная с 2,36 рублей за кВт*ч до 2,44 рублей за кВт*ч.

Тарифы на отопление

На 3,6% в среднем вырастет тариф на отопление. Так, с 1880,11 рублей за Гкал цена изменится до 1947,79 рублей за Гкал.

Тарифы на газоснабжение

Стоимость газа изменится на 3,2%. До июля сжиженный газ из общих резервуаров стоил 25,98 рублей за кг, теперь — 26,76. Тариф на газ в баллонах установился в 40,76 рублей за кг с 39,57 рублей за кг.

Тарифы на вывоз ТКО

Вывоз ТКО шокировал петербуржцев, наверное, больше всего. Тариф вырос сразу на 30%. С этого месяца за вывоз мусора необходимо отдавать 1260,4 рубля за кубический метр, до 30 июня стоимость этой коммунальной услуги оценивалась в 969,7 рублей за кубометр.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с переходом на новую систему обращения с отходами в Петербурге изменится стоимость услуг регионального оператора по обращению с отходами.

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