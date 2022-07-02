На Хошимина пожилой любитель спиртного с разбитой головой был обнаружен женой на лестнице

На Хошимина пожилой любитель спиртного с разбитой головой был обнаружен женой на лестнице. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На Хошимина пожилой любитель спиртного с разбитой головой был обнаружен женой на лестнице. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Часто выпивающий мужчина с улицы Хошимина, 5, корпус 1 и привыкшей спать у мусоропровода, по словам супруги, видимо, нарвался на неприятности в ее отсутствие.

Пока женщина находилась на даче, 68-летнй пенсионер успел схватить неприятностей на свою голову, причем в прямом смысле. Как стало известно Gazeta.SPB, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, формирование острой субдуральной гематомы и кровоизлияние. Пострадавшего направили в нейрохирургическую реанимацию.

Про словам жены мужчины, выпивает он нередко, после чего спит около мусоропровода. В последний раз, 30 июня, женщина обнаружила пострадавшего на лестнице и вызвала скорую.

Все детали и обстоятельства произошедшего на настоящий момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Фрунзенского района получила сообщение о сильно травмированной женщине, которая застряла в реке у водосброса.