Во Фрунзенском районе женщина с тяжелыми травмами застряла в реке у водосброса из-за «друга»

Во Фрунзенском районе женщина с тяжелыми травмами застряла в реке у водосброса из-за "друга". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе женщина с тяжелыми травмами застряла в реке у водосброса из-за "друга". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу днем, 1 июля, полиция Фрунзенского района получила сообщение о сильно травмированной женщине, которая застряла в реке у водосброса недалеко от дома 52, корпус 1 по улице Белградская.

Как стало известно Gazeta.SPB, 31-летнюю гражданку в сильном алкогольном опьянении достали и в тяжелом состоянии отправили в НИИ Скорой помощи. У женщины диагностировали катотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый переломом 3-4 позвонков и костей правой лопатки, а также закрытую травму живота и алкогольную интоксикацию.

Известно, что пострадавшая проживает на проспекте Славы, 4-175. Женщина рассказала, что около 13:00 первого июля знакомый толкнул ее в воду.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ссора соседей одной из коммунальных квартир закончилась тем, что женщина оказалась в больнице с разбитой головой, а мужчина насмерть разбился, выпав из окна.