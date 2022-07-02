Вратаря сборной России по хоккею Федотова подозревают в уклонении от армии

Вратаря сборной России по хоккею Федотова подозревают в уклонении от армии. Фото: www.khl.ru

Вратаря сборной России по хоккею Федотова подозревают в уклонении от армии. Фото: www.khl.ru

Вчера в СМИ распространили информацию о задержании в Санкт-Петербурге вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, который подозревается в уклонении от армии.

По данным СМИ, голкипер был задержан на выходе из ледовой арены «Купчино» из-за ходатайства сотрудников военкомата. При этом пресс-служба армейцев, как пишут РИА Новости, отреагировала на задержание игрока с недоумением.

«Мы сами узнали эту новость из СМИ. Уверены, что компетентные органы во всем разберутся», — отметили в клубе.

Позже сообщалось, что при задержании хоккеист почувствовал себя плохо. Предполагается , что состояние Федотова ухудшилось в военкомате, откуда его забрали на машине скорой.

Известно, что по окончании сезона 25-летний голкипер планировал переезд в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». В США о ситуации подробнее тоже не смогли рассказать.

По словам вратаря, в июле должен был состояться его переезд в США. Сейчас же Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу, утверждает источник знакомы с ситуацией. Вопросом, касающимся будущего Федотова, занимается представитель ФХР. Законом предусмотрена отсрочка от службы в армии, а призывной возраст до 27 лет. Самому вратарю сейчас 25.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет Госдумы по обороне выступил с предложением допустить выпускников к военной службе по контракту в армии России, минуя три месяца срочной службы.