В Петербурге подтвердили 248 новых случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили 248 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 248 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 39 человек, выздоровели – 96, умерли – десять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 537 259 местных жителей вылечились — 1 500 529 человек, а общее число жертв достигло 34 152. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 371 человека. На третьем месте Московская область — 240 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.

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