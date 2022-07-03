В России за сутки коронавирусом заразились три тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заразились три тысячи человек
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 080 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 439 759. Об этом стало известно сегодня, 3 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 510 человек, скончались 47 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 263 граждан. Накануне выздоровели 3 595 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 867 688.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 371 человека. На третьем месте Московская область — 240 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.

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